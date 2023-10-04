Ayvacık’ta durdurulan bir araçtan çok sayıda uyuşturucu madde çıktı

İstanbul’dan Balıkesir’in Edremit ilçesine gitmekte olan T.K.K. idaresindeki 34 RB 1887 plakalı otomobil, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Mıhlı Mahallesi’nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durduruldu. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama çerçevesinde düzenlenen operasyonda narkotik köpeği ile yapılan aramada otomobilin farklı bölgelerine gizlenmiş 2 bin 590 tablet sentetik hap, yaklaşık bin 500 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü T.K.K. ile araçta yolcu olarak bulunan P.K. gözaltına alındı.

