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Ayvacık’ta polis ve jandarmadan evde kalan çocuklara hediye

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 06.05.2020 15:44 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan çocukları evlerinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.Her yıl Mayıs ayının ilk haftası kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası, bu yıl ’Evdeyim ama trafik kuralları aklımda’ ve ’Trafikte her yıl daha iyiye’ sloganıyla kutlanıyor.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan çocukları evlerinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.
Her yıl Mayıs ayının ilk haftası kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası, bu yıl ’Evdeyim ama trafik kuralları aklımda’ ve ’Trafikte her yıl daha iyiye’ sloganıyla kutlanıyor. İlçede, Ayvacık Emniyet Müdürlüğü, İlçe Bölge Trafik Amirliği ekipleri ve Ayvacık Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı tarafından korona virüs salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan çocuklar ziyaret edilerek, hafta hakkında bilgiler verildi.
Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen ziyaretlerde çocuklara düdük, şapka ve kitap hediye edildi.

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Merkez Eczanesi
Ayvacik
Taşkent Eczanesi
Ayvacik
Durmaz Eczanesi
Bayramic
Şifa Eczanesi
Biga
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