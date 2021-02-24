Ayvalık 17-27 Mart'ta Kadın Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Program kapsamında gündüzleri eğitici ve bilgilendirici söyleşilere yer verileceğini aktaran Ergin, "Avukat Birsen Atakan, şiddet halleri ve İstanbul Sözleşmesi ile ara buluculuk konularında festivale katılanları bilgilendirecek. Ceylan Özçelik, kadına ve çocuğa şiddet ile istismar konularında film çekmiş bir yönetmenimizdir. O da film çekerken hissettikleri ve yansıttıkları üzerine konuşacak. Tabii bu söyleşinin öncesinde kendisinin filmlerini izleyeceğiz." dedi.

Ergin, Ayvalık Müzik Akademisi Başkanı Prof. Dr. Filiz Ali'nin de toplumda kadının yeri hakkında bir söyleşiye katılacağını ifade etti.

Kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ergin, şöyle konuştu:

"Aslında bu durum, toplumun ne kadar gelişmiş olup olmadığının da bir göstergesidir. Sonuçta hepimizin evinde hepimizin hayatında analarımız, çocuklarımız, eşimiz olmak üzere kadınlarımız var. Onların, biz erkeklerin hayatında ne kadar değerli olduğu malum. Toplum içinde de bu böyle. Kadına şiddet ülkemizin kanayan bir yarasıdır. İnanıyorum ki bizler bu kanayan yarayı hep birlikte bir gün mutlaka durduracağız."

