Ayvalık 2022 yılı sonunda doğalgaza kavuşuyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İlçe Başkanı Ali Gür, Ayvalık’ın doğalgaz çalışmalarının hızlandığını müjdeledi.

Başkan Gür, BOTAŞ yetkilileriyle Balıkesir’de yaptıkları görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Ayvalık’a doğalgazın 2022 yılı sonunda ulaşmış olacağını söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan’ın ev sahipliğinde BOTAŞ Proje ve Etüt Daire Başkanı Fatih Sel ve ekibiyle yaptıkları toplantıda, Ayvalık’a doğal gaz geçiş hatları ve planlanması çalışmalarını masaya yatırdıklarını kaydeden Ali Gür, “Buna göre, 2021 yılı içinde başlayacak kazı çalışmaları ile birlikte 2022 yılı sonunda Ayvalık’a doğal gazın gelmesi planlanıyor. Bu hizmetin Ayvalık’ımıza gelmesinde büyük katkıları olan partimizin Balıkesir Milletvekili Sayın Mustafa Canbey ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz’a her şeyden önce bir Ayvalıklı olarak sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Her şey daha güzel yaşanabilir bir Ayvalık için.” ifadelerini kullandı.

