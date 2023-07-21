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Ayvalık açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

21.07.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonlarda 10 düzensiz göçmen kurtarıldı, 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil güvenlik ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot bulunduğunu tespit etti.

"TCSG-8" sahil güvenlik botuyla bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Diğer operasyonda ise lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan ekipler, "KB-4510" botuyla Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 10 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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