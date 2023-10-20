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Ayvalık açıklarında 126 düzensiz göçmen yakalandı, 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

20.10.2023 07:21 | Son Güncelleme:
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Ayvalık açıklarında düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 126 düzensiz göçmen yakalandı, 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında 126 düzensiz göçmen yakalandı, 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil güvenlik ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot bulunduğunu tespit etti.

"TCSG-905" sahil güvenlik botuyla bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 126 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Ekipler, diğer operasyonda ise Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye yönlendirilen ekipler, bottaki 49 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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