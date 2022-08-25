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Ayvalık açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

25.08.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayvalık açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarındaki Göz kayalıkları üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 46 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı "KB-4305 ve KB-4510" botları ve Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-12" tarafından kurtarıldı.

Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Ayvalık açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Balıkesir Ayvalık

Balıkesir Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:25
Öğle
13:15
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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