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Ayvalık açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı

27.09.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 52 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik botu "KB-4510" tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen bottaki toplam 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik uçağı "TCSG-551" tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu "TCSG-907" ekipleri, lastik botu durdurarak içindeki 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Ayvalık açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı

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Ayvalık yakalandı

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