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Ayvalık açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

28.07.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayvalık açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen "TCSG-907" bot unsurları, 58 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Balıkesir Ayvalık

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