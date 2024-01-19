Ayvalık açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

BAyvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ve motor arızası nedeniyle sürüklendikleri ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 45 göçmeni kurtardı.

Yine Ayvalık açıklarındaki bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve içindeki düzensiz göçmenlerin kendi imkanlarıyla Güneş Adası'na çıktıkları bilgisi alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri, "KB-115" ve Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-12" ile adaya ulaşarak 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen 79 göçmen, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

