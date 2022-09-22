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Ayvalık açıklarında geri itilen bottaki 6 kişi kurtarıldı

22.09.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayvalık açıklarında geri itilen bottaki 6 kişi kurtarıldı

Ayvalık açıklarında geri itilen bottaki 6 kişi kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışırken Yunanistan unsurlarınca geri itilen bottaki 3'ü yabancı uyruklu 6 kişi karaya çıkarıldı.

Ayvalık açıklarında bir lastik botun bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığınca "KB-4510" botu sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen bottaki 3'ü yabancı uyruklu 6 kişi kurtarılarak kıyıya getirildi.

Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Türk vatandaşı 3 kişinin, Jandarma Komutanlığındaki işlemleri ise sürüyor.

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Balıkesir Ayvalık

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Sabah
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