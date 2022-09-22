Ayvalık açıklarında geri itilen bottaki 6 kişi kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışırken Yunanistan unsurlarınca geri itilen bottaki 3'ü yabancı uyruklu 6 kişi karaya çıkarıldı.

Ayvalık açıklarında bir lastik botun bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığınca "KB-4510" botu sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen bottaki 3'ü yabancı uyruklu 6 kişi kurtarılarak kıyıya getirildi.

Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Türk vatandaşı 3 kişinin, Jandarma Komutanlığındaki işlemleri ise sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz