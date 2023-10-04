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  4. Ayvalık açıklarında lastik botlardaki 108 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında lastik botlardaki 108 düzensiz göçmen kurtarıldı

04.10.2023 07:31 | Son Güncelleme:
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Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 108 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında lastik botlardaki 108 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik botları "KB-4510", "KB-40", "TCSG-905" ve "KB-111" tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen botlardaki toplam 108 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayrıca başka bir lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan ekipler, "TCSG-905" Sahil Güvenlik botu ile harekete geçerek 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Balıkesir Ayvalık yakalandı

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