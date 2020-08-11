YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, “Gelir ve gideri dengeledik”

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, “Gelir ve gideri dengeledik”

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.08.2020 16:02 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye’yi büyük bir borç yüküyle devraldıklarını hatırlatarak, pandemi döneminde yaşanan sıkıntılara karşın gelir ve gider bütçesini dengeye getirdiklerini belirtti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye’yi büyük bir borç yüküyle devraldıklarını hatırlatarak, pandemi döneminde yaşanan sıkıntılara karşın gelir ve gider bütçesini dengeye getirdiklerini belirtti. 17 aylık başkanlık döneminde bankalara olan kredi borçlarının aksatılmadan ödendiğine, geçmiş dönemden gelen 184 icra dosyasından 88’inin kapatıldığına, 13’üyle protokol yapıldığına işaret eden Başkan Ergin, 1 Nisan 2019 tarihinde göreve geldikleri kendi dönemlerindeki harcamalara ilişkin aleyhlerine açılmış hiçbir yeni icra takip dosyasının da bulunmadığını söyledi.
2019 Nisan ayında 97 milyon liralık gelire karşılık 120 milyon liralık gider tablosuyla Belediye’yi teslim aldıklarını vurgulayan Başkan Ergin, gelinen noktada gelir ile giderin şimdilik eşitlendiğini söyledi. 2020 yılının Ağustos ayında 47 milyon liralık gidere karşılık 47 milyon liralık gelir elde edildiğinin altını çizen Başkan Ergin, pandemi kısıtlamalarının ardından bütçe gelirlerinin artıya doğru yükselmeye devam edeceği müjdesini verdi.
Başkan Ergin, “2020 yılının ilk altı ayında pandemi nedeniyle alınamayan kira, işgaliye, açamadığımız kendi işletmelerimiz, toplanmasında sıkıntı yaşanan vergiler düşünüldüğünde gelirlerimiz beklentilerimizin altında kaldı. Tüm bunlara karşın, Belediyenin yüz binlerce liralık icralık dosyasını kapatıp bir ödeme planına bağladık. Aralarında yedi sekiz yıldır bekleyen 88 emeklimizin kıdem tazminatlarını ödedik. Gelirlerimizi artırdık ama asıl önemlisi giderlerimizi azalttık. Bu vesile ile düzenlenmiş ödeme planları ve gelir gider dengesindeki iyileştirmelerle artık daha huzurlu bir şekilde önümüzü görüyoruz. Seçim öncesi ve sonrasında çözülmesi gereken en büyük sorunun mali disiplin olduğunu söylemiştik. Sözümüzün arkasında duruyoruz. İlk yılın önemli bir bölümünde bütün iş yapma imkanlarını kısıtlayan mali disiplin konusunda önemli ölçüde yol aldık”diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdiRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı

Dolu ve sel felaketini yaşayan mahallelerin yaraları sarıldı

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Diego Angelo, Kayserispor’da veda etti

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Kayseri’de okulların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Hayırsever Nevvar İşgören kabri başında anıldı

Hayırsever Nevvar İşgören kabri başında anıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Balıkesir Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:34
Sabah
06:10
Öğle
13:19
İkindi
17:08
Akşam
20:17
Yatsı
21:47

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Dilek Eczanesi
Merkez
Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Nesrin Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

LGS Sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirdi

LGS Sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirdi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.