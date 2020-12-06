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  4. Ayvalık Belediye meclisinden esnafa 3 aylık Covid-19 desteği

Ayvalık Belediye meclisinden esnafa 3 aylık Covid-19 desteği

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.12.2020 14:47 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meclis toplantısında örnek bir karara imza atıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meclis toplantısında örnek bir karara imza atıldı. Pandemi kısıtlamaları kapsamında sıkıntılı bir süreçten geçen esnafa can suyu olacak bir karar oy birliğiyle alındı.
Yeniden uygulanmaya başlanan salgın kısıtlamaları nedeniyle, belediyenin mülkiyetinde olup ticaretten men edilmeleri nedeniyle kapatılan işyerlerine kira ve ecrimisil tahakkuk ettirilmeyecek. Ayrıca faaliyeti devam eden diğer işyerlerinin ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan tutar ve bedellerinin (Aralık, ocak ve şubat) üç ay süreyle ertelenmesine karar verildi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kısıtlamaların başlamasıyla birlikte özellikle küçük esnafın ekonomik anlamda sıkıntı ve dar boğaza düştüğünü belirtti. Salgın kapsamında çıkarılan kanunlar ile erteleme yetkisinin belediye meclislerine verildiğini hatırlatan Başkan Ergin, “Belediye meclisimizin aldığı karar taşınmazlarımızdaki kiracılara bir süre nefes aldıracak, bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedellerini tahsil etmeyeceğiz. Özellikle tamamen kapanan ve ekonomik çarkı döndüremeyen kiracılarımız çok rahat edecek. Kısıtlamalar sürecinde hiç olmazsa kirayı nasıl öderim derdine düşmeyecekler” diye konuştu.

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