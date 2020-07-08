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Ayvalık Belediyesi bünyesinde kurulan kooperatif bölgenin cansuyu olacak

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.07.2020 16:49 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, koronavirüs salgını nedeniyle önlemler kapsamında ara verdiği köy ziyaretlerine Akçapınar’dan başladı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, koronavirüs salgını nedeniyle önlemler kapsamında ara verdiği köy ziyaretlerine Akçapınar’dan başladı. Muhtar Yasin Ataş ile birlikte köy meydanında vatandaşlar ile sohbet eden sorunları dinleyen Başkan Ergin, bamya üreticilerini ziyaret ederek Belediye öncülüğünde kurulan S.S Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatif’i hakkında bilgi verdi. Ergin, köylünün alın terinin kooperatif aracılığı ile değer bulacağını söyledi
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin pandemi nedeniyle ara verdiği köy ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Ergin, meclis üyeleri ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte Akçapınar Köyü’nde incelemelerde bulundu.
Ergin vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi, birlikte çözümler üretti. Sınırlarında on altı köy barındıran Ayvalık’ta hemen her köyün sorunlarına çözüm bulmak için düzenli toplantılar gerçekleştiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin,”Koronovirüs salgını elimizi kolumuzu bağladı, ancak muhtarlarımız ile irtibatımız kesilmedi. Üç ay boyunca getirilen önlemler nedeniyle ziyaretler yapamıyor, sorunların yerinde göremiyorduk. Normalleşme sürecinde biz de çalışma arkadaşlarımız ve meclis üyelerimiz ile birlikte kaldığımız yerden ziyaretlerimizi sürdürüyoruz” dedi.
Bamya üretiminin ağırlıkta olduğu Akçapınar Köyü’nde Ayvalık Belediyesi öncülüğünde kurulan S.S Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin kuruluş amacını anlatan Başkan Ergin, kooperatif şemsiyesi altında köylünün alın terinin karşılığını son kuruşuna kadar alacağını söyledi. Ürünlerin, konserve olarak pazarlanması konusunda kooperatifin öncülük edeceğini anlatan Başkan Ergin, “Ayvalık, enginar ve bamya üretimi konusunda Türkiye’nin belli başlı ilçeleri arasında ilk sıralarda geliyor. Bu ürünün kooperatif çatısı altında değerlendirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Örgütlenme tamamlandığında, belli noktalarda satış stantlarımız olacak. Çiftçinin ürünü tarlada kalmayacak, değerlendirilecek, kooperatif aracılığı ile ülkenin dört bir yanına gönderilecek” diye konuştu.

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Palabıyık Eczanesi
Merkez
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Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
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