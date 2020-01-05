YURTHABER
  4. Ayvalık Belediyesi çevre düzenlemeleriyle çığır açıyor

Ayvalık Belediyesi çevre düzenlemeleriyle çığır açıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.01.2020 21:26 | Son Güncelleme

Ayvalık Belediyesi bünyesindeki birimlere bağlı ekipler, ilçede yaşayanların rahat etmeleri, ilçenin cadde ve sokaklarında yürüyerek daha çok vakit geçirebilmeleri için kaldırımlar başta olmak üzere tüm sokaklarda yol bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.Çalışmalarını hafta sonu da dahil 7/24 sürdüren ekipler; yol yapım, çevre temizliği gibi belediyenin öncelikli hizmetlerine ağırlık verirken, Ayvalık’ın Kuzey Ege’nin yıldızı olması yolunda da aralıksız bir çaba gösteriyorlar.“Çalışmalarımızı programlı bir şekilde yürütüyoruz”Ayvalık Belediyesi olarak ilçe genelinde adeta yol yapım ve onarım seferberliği başlattıklarını aktaran Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bu çalışmalarımız hazırladığımı program dâhilinde sürüyor.

Ayvalık Belediyesi bünyesindeki birimlere bağlı ekipler, ilçede yaşayanların rahat etmeleri, ilçenin cadde ve sokaklarında yürüyerek daha çok vakit geçirebilmeleri için kaldırımlar başta olmak üzere tüm sokaklarda yol bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.
Çalışmalarını hafta sonu da dahil 7/24 sürdüren ekipler; yol yapım, çevre temizliği gibi belediyenin öncelikli hizmetlerine ağırlık verirken, Ayvalık’ın Kuzey Ege’nin yıldızı olması yolunda da aralıksız bir çaba gösteriyorlar.

“Çalışmalarımızı programlı bir şekilde yürütüyoruz”
Ayvalık Belediyesi olarak ilçe genelinde adeta yol yapım ve onarım seferberliği başlattıklarını aktaran Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bu çalışmalarımız hazırladığımı program dâhilinde sürüyor. Bu amaçla, onarım ve bakım gereken tüm yollarda gerekli çalışmaları yürütüyoruz” dedi.
Göreve geldiği günden bu yana aradan geçen 10 aylık süreçte, ilçe merkezi başta olmak üzere; Altınova, Küçükköy, Alibey (Cunda) Adası’nda sayısız sokakta bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Ergin, “Vatandaşlarımızdan gerek sosyal medya, gerek yüz yüze, gerek telefonlarla gelen talep öneri ve şikayetleri değerlendirerek, bu doğrultuda kentimizin ihtiyaçlarını kısa sürede tespit ediyor, belirli bir program dahilinde zeytinlik arası yollar da dahil olmak üzere kilit parke, zart taşı, asfalt, stabilize yol, tretuvar, bordur, oluk taşı, duvar ve istinat duvarları gibi çalışmalara gece gündüz demeden devam ediyoruz. Zaman içerisinde bu çalışmalarımızı imkanlarımız dahilinde artırarak sürdürüyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldıMahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldı
Jandarmadan kaçak sigara ve alkol operasyonuJandarmadan kaçak sigara ve alkol operasyonu
Balıkesir’de kaza: 1 ölüBalıkesir’de kaza: 1 ölü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir, ulaşımda konfor ve güvenliği artırıyor

Büyükşehir, ulaşımda konfor ve güvenliği artırıyor

Güney Marmara’nın kuzeyine yağış, batısına kar uyarısı

Güney Marmara’nın kuzeyine yağış, batısına kar uyarısı

Gülveren’de dönüşüm başlıyor

Gülveren’de dönüşüm başlıyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da kampa girdi

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da kampa girdi

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının lideri Anadolu Efes

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının lideri Anadolu Efes

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

Balıkesir Namaz Vakitleri 6 Ocak Pazartesi

İmsak
06:53
Sabah
08:23
Öğle
13:19
İkindi
15:44
Akşam
18:05
Yatsı
19:29

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Canan Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Ethemin Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Edremit’te bacadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Prizden çıkan yangın korkuttu

Prizden çıkan yangın korkuttu

Meclisin gündemi deprem oldu

Meclisin gündemi deprem oldu

Bandırma’da eline kitap alan okumaya koştu

Bandırma’da eline kitap alan okumaya koştu

Edremit Lisesi mezunları pilav gününde buluşacak

Edremit Lisesi mezunları pilav gününde buluşacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.