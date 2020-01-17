Ayvalık Belediyesi yakışanı yapıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; uzun yıllar başarılı gazetecilik görevinde bulunan ve 2009 yılında hayatını kaybeden Ceynur Karagözoğlu’nun hatırasına yaptırılan park, Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla yeniden düzenleniyor.

Lale Adası’nda bulunan parkın, şiddetli esen poyraz rüzgarları ve yağışlar nedeniyle zarar görmesi üzerine harekete geçen Ayvalık Belediyesi bünyesindeki ekipler çalışmalara başladı.

İlk etapta park içerisinde bulunan yürüyüş yolunun onarımına başlayan ekiplerin, önümüzdeki günlerde parkın içerisinde gerekli peyzaj çalışmalarını da tamamlaması bekleniyor.

Duayen Gazeteci Ceynur Karazgözoğlu’nun Ayvalık’ın önemli değerlerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Mesut Ergin, 62 yaşında hayatını kaybeden Ceynur Karagözoğlu’nun gazetecilik mesleğinin dışında, Ayvalık’ın özellikle turizm alanında gelişmesi ve ilçenin tanıtılmasının yanı sıra ilçe siyasetinde önemli bir rolünün olduğunu belirterek, “Ceynur ağabey hayatını kaybettiğinde, Ayvalık’ın ilk Kent Konseyi Başkanlığı’nı yürütüyordu. Bunun dışında da Ayvalık Çevre Koruma Derneği’nin de başkanıydı. İlçemizin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel alanlarda gelişiminde ciddi emekler harcayan Ceynur Karagözooğlu’nu bu vesile ile bir kez daha büyük bir hüzünle yad ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ayvalık Belediyesi tarafından vefatının hemen ardından Ceynur Karagözoğlu Parkı’nın düzenlenerek, duayen gazetecinin isminin sonsuza kadar yaşatılmasının amaçlandığını hatırlatan Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ancak olumsuz hava koşullarının ardından bu parkta ciddi sıkıntılar meydana geldi. Park bir anlamda parklıktan çıktı. Bizde 10 Ocak Gazeteciler Günü’nde başlattığımız çalışmalarla bu parkı yeniden düzenleyerek, Ceynur ağabeyimizin adına yaraşır hale getirmeye çalışacağız” diye konuştu.

