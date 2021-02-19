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Ayvalık Belediyesi’nden eğitimde öğrencilere fırsat eşitliği

19.02.2021 20:13 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Hamdi Bey Mahallesi’nde yaşayan EBA üzerinden derse girmek için olanağı bulunmayan öğrencilerin yaşadığı zorluk Ayvalıklı gönüllü yurttaşlar tarafından çözüme kavuşturuldu.Ayvalık Belediyesi Hamdi Bey Mahallevi’nde oluşturulan bilgisayar laboratuvarında internet erişimi imkanı olmayan öğrencilerin yüz yüze eğitim başlayana kadar ihtiyaçları giderilecek.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Hamdi Bey Mahallesi’nde yaşayan EBA üzerinden derse girmek için olanağı bulunmayan öğrencilerin yaşadığı zorluk Ayvalıklı gönüllü yurttaşlar tarafından çözüme kavuşturuldu.
Ayvalık Belediyesi Hamdi Bey Mahallevi’nde oluşturulan bilgisayar laboratuvarında internet erişimi imkanı olmayan öğrencilerin yüz yüze eğitim başlayana kadar ihtiyaçları giderilecek. Birinci sınıftan yedinci sınıfa kadar yedi öğrencinin yararlandığı laboratuvarda yüz yüze eğitim başladıktan sonra da çocukların eğitimlerine destek olunmaya devam edilecek.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sosyal belediyecilik anlayışı gereği, olanakları sınırlı öğrencilerin ve ailelerin yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi.
Başkan Ergin, “Ayvalık Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak, eğitimden geri kalmamalarını sağlamak için öğrencilerimize gönüllü yurttaşlarla dayanışma içinde tabletlerini ulaştırdık. Uzaktan eğitimde sıkıntı yaşayan bölgelerde belediyemizin tüm olanaklarını seferber ederek öğrencilerimize internet ve tablet desteğini sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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