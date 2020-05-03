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Ayvalık Belediyesi’nden Küçükköy’e 13 bin metrekare kilit parke yol

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.05.2020 14:33 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasaklarını da fırsat bilerek yol yapım çalışmalarını hızlandırdı.Ayvalık’ta, Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla ilçe genelinde başlayan yol yapım çalışmaları; sokağa çıkma yasakları nedeniyle insan sirkülâsyonunun azalmasıyla hızlandırıldı.Bu kapsamda; Altınova Mahallesi’nin ardından devam eden hummalı çalışmalar Küçükköy Mahallesi, Cumhuriyet Caddesinde dolmuş yolu güzergâhında başladı.Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mevcut bozuk yolun zemin taşlarının kaldırılmasıyla ilk adımı atılan çalışmaların ardından Cumhuriyet Caddesi’ne 13 bin metre kare kilit parke taş yol-kaldırımının tamamlanacağı öğrenildi.Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; hedeflerinin daha yaşanılabilir ve sorunsuz bir Ayvalık olduğunu vurgulayarak, ilçe genelinde her cadde ve sokağa girerek sıkıntılı yolların bakım ve onarımlarının üstesinden gelmeyi amaçladıklarının altını çizdi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasaklarını da fırsat bilerek yol yapım çalışmalarını hızlandırdı.
Ayvalık’ta, Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla ilçe genelinde başlayan yol yapım çalışmaları; sokağa çıkma yasakları nedeniyle insan sirkülâsyonunun azalmasıyla hızlandırıldı.
Bu kapsamda; Altınova Mahallesi’nin ardından devam eden hummalı çalışmalar Küçükköy Mahallesi, Cumhuriyet Caddesinde dolmuş yolu güzergâhında başladı.
Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mevcut bozuk yolun zemin taşlarının kaldırılmasıyla ilk adımı atılan çalışmaların ardından Cumhuriyet Caddesi’ne 13 bin metre kare kilit parke taş yol-kaldırımının tamamlanacağı öğrenildi.
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; hedeflerinin daha yaşanılabilir ve sorunsuz bir Ayvalık olduğunu vurgulayarak, ilçe genelinde her cadde ve sokağa girerek sıkıntılı yolların bakım ve onarımlarının üstesinden gelmeyi amaçladıklarının altını çizdi.

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06:00
Öğle
13:10
İkindi
17:00
Akşam
20:11
Yatsı
21:41

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Seymen Eczanesi
Merkez
Şeyma Eczanesi
Merkez
Yusuf Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Mine Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Coşkun Eczanesi
Bandirma
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