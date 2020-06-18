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Ayvalık Belediyesi’nden öğrencilere otobüs jesti

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.06.2020 15:41 | Son Güncelleme

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran’da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak adaylar için Ayvalık Belediyesi, ücretsiz otobüs kaldıracağını açıkladı.Ayvalık Belediyesi’nden yapılan açıklamada ÖSYM tarafından Edremit’te yapılacak olan sınavlara katılacak olan öğrencilerin 25 Haziran 2020 tarihine kadar 0533 154 00 44 numaralı Whatsapp hattından kayıt oluşturulması gerektiği öğrenildi.

Ayvalık Belediyesi’nden öğrencilere otobüs jesti

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran’da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak adaylar için Ayvalık Belediyesi, ücretsiz otobüs kaldıracağını açıkladı.
Ayvalık Belediyesi’nden yapılan açıklamada ÖSYM tarafından Edremit’te yapılacak olan sınavlara katılacak olan öğrencilerin 25 Haziran 2020 tarihine kadar 0533 154 00 44 numaralı Whatsapp hattından kayıt oluşturulması gerektiği öğrenildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise YKS sınavına girecek olan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Ayvalık Belediyesi’nden öğrencilere otobüs jesti

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Cankorur Eczanesi
Merkez
Özenç Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bağış Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Aksakal Eczanesi
Bandirma
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