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  4. Ayvalık Belediyesi’nin “Kapınızdayız Yanınızdayız” Projesi hayata geçti

Ayvalık Belediyesi’nin “Kapınızdayız Yanınızdayız” Projesi hayata geçti

18.01.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi, “Kapınızdayız yanınızdayız” isimli projesini yaşama geçirdi.Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kültür İşleri ve Sosyal Yardım İşleri müdürlükleri personelinin vatandaşları evlerinde ziyaret ederek belirleyip rapor halinde sunduğu genel problemleri sokakları gezerek yerinde inceledi.Sakarya Mahalle Muhtarı İbrahim Kurtay ile Fethiye Mahalle Muhtarı Harun Ziyansız’ın da eşlik ettiği ziyaretlere Ayvalık Belediyesi; Zabıta, Temizlik, Parklar, Fen, Kültür İşleri ve Sosyal Yardım İşleri müdürleri de katıldı.Daire birim amirlerinin çözüm önerilerini dinleyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çalışmanın kent genelindeki tüm mahallelerde uygulanacağını söyledi.Sakarya ve Fethiye mahallelerindeki sıkıntıların en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını dile getiren Başkan Ergin, “Bir süre sonra Ayvalıklı hemşerilerimizin yaşadığı sorunları kaynağından öğrenmiş olacağız.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi, “Kapınızdayız yanınızdayız” isimli projesini yaşama geçirdi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kültür İşleri ve Sosyal Yardım İşleri müdürlükleri personelinin vatandaşları evlerinde ziyaret ederek belirleyip rapor halinde sunduğu genel problemleri sokakları gezerek yerinde inceledi.
Sakarya Mahalle Muhtarı İbrahim Kurtay ile Fethiye Mahalle Muhtarı Harun Ziyansız’ın da eşlik ettiği ziyaretlere Ayvalık Belediyesi; Zabıta, Temizlik, Parklar, Fen, Kültür İşleri ve Sosyal Yardım İşleri müdürleri de katıldı.
Daire birim amirlerinin çözüm önerilerini dinleyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çalışmanın kent genelindeki tüm mahallelerde uygulanacağını söyledi.
Sakarya ve Fethiye mahallelerindeki sıkıntıların en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını dile getiren Başkan Ergin, “Bir süre sonra Ayvalıklı hemşerilerimizin yaşadığı sorunları kaynağından öğrenmiş olacağız. Öneriler, çözümler belirlenecek. Hangi mahallenin sorunları nedir, hangi sokakta acil çözülmesi gereken sıkıntı nedir, tek tek tespit edilecek. Ekiplerimiz gün içinde vatandaşlarımızın kapısına gidecek, onların sorunlarını ilk ağızdan dinleyecek, ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılması gerekenler acil olarak yaşama geçirilecek” dedi.
Kültür İşleri ve Sosyal Yardım İşler müdürlükleri ekiplerinin, Sakarya ve Fethiye mahallelerinde üç gün içinde 215 haneyi ziyaret ederek sorunları kaynağından dinlediğini hatırlatan Başkan Ergin, belirlenen ihtiyaçlı 21 aileye ivedilikle destek verildiğini söyledi. Ergin, her iki mahallede de muhtarlar ile belirlenen yol, kaldırım, park ve bahçe bakımı gibi sorunların da çözüme kavuşturulacağını söyledi.

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