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Ayvalık Belediyesi’nin yüzde 50’si tarihi Vergi Dairesi binasına taşınıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.06.2020 09:03 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yaklaşık iki asır önce Rum asıllı Yorgola isimli bir işadamı tarafından Ayvalık’tan demiryolunun geçeceği varsayımı ile otel olarak yaptırıldığı bilinen ve bir dönem hastane olarak kullanılan tarihi Ayvalık Vergi Dairesi binası restorasyon işlemlerinin ardından Ayvalık Belediyesi tarafından hizmet binası olarak kullanılmaya başlıyor.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçenin sembol binalarından biri olan eski Vergi Dairesi binasında belediyenin birçok hizmet biriminin konuşlandırılacağını açıkladı.Başkan Ergin, “Ayvalık Belediyemizin bünyesine dahil ettirdiğimiz bu bina; babalarımız döneminde hastaneydi, bizim gençliğimizde vergi dairesiydi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yaklaşık iki asır önce Rum asıllı Yorgola isimli bir işadamı tarafından Ayvalık’tan demiryolunun geçeceği varsayımı ile otel olarak yaptırıldığı bilinen ve bir dönem hastane olarak kullanılan tarihi Ayvalık Vergi Dairesi binası restorasyon işlemlerinin ardından Ayvalık Belediyesi tarafından hizmet binası olarak kullanılmaya başlıyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçenin sembol binalarından biri olan eski Vergi Dairesi binasında belediyenin birçok hizmet biriminin konuşlandırılacağını açıkladı.
Başkan Ergin, “Ayvalık Belediyemizin bünyesine dahil ettirdiğimiz bu bina; babalarımız döneminde hastaneydi, bizim gençliğimizde vergi dairesiydi. Bina 1800’lerin sonlarında yapılmış daha sonra devlet tarafından kullanılmış. Bu bina Ayvalık Belediyesi’ne hizmet verecek. Bunu neden böyle düşündük? Bu kentin bir hikâyesi var. Herkes yeni bir bina yapmaktan yanaydı belediye için. Ben belediye binasının bir hikâyesi olmasından yanaydım. Belki yüzde 50’si sığacak ama olsun. O hikâyeyi yazmak önemli. Kuruluşu yüz yıllara dayanan belediyemize yine tarihi bir yapı çok yakışacak“ dedi.
Her yapının bir hikâyesi var
Ayvalık’ta yaşayan hemen herkesin ve her yapının binlerce hikâyesi bulunduğunu belirten Başkan Ergin, “Binlerce hikâye var ama önemli olan hikâyeleri doğru yazabilmek. Bu hikâyeleri de pazarlayıp satmak lazım. Pazarlamayı yapar satarsak ve yine söylüyorum Ayvalık’ın birinci önceliği turizm. Zeytin ve zeytinyağı da birinci önceliği ama zaten benim için ikisi de iç içe” diye konuştu.

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Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Erol Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Cadde Eczanesi
Bandirma
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