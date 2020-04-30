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Ayvalık Demokrasi Platformu’ndan 1 Mayıs açıklaması

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.04.2020 16:47 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Demokrasi Platformu üyeleri ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili basın açıklaması yaptı.Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile Belediye Başkan Yardımcısı Melih Arslan’ın da destek verdiği basın açıklamasını Belediye-İş Sendikası İsmail Yeniköylü seslendirdi.İsmail Yeniköylü yaptığı açıklamada; "Hastanelerde, fabrikalarda, belediyede, marketlerde, fırınlarda, bürolarda ve birçok işyerinde salgına karşı en önde fedakarca mücadele eden işçi ve emekçi kardeşlerimiz 1 Mayıs gününüz kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.Basın açıklamasının ardından, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve emekçiler Koronavirüs salgını nedeniyle basit bir şekilde geçen 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Demokrasi Platformu üyeleri ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili basın açıklaması yaptı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile Belediye Başkan Yardımcısı Melih Arslan’ın da destek verdiği basın açıklamasını Belediye-İş Sendikası İsmail Yeniköylü seslendirdi.
İsmail Yeniköylü yaptığı açıklamada; "Hastanelerde, fabrikalarda, belediyede, marketlerde, fırınlarda, bürolarda ve birçok işyerinde salgına karşı en önde fedakarca mücadele eden işçi ve emekçi kardeşlerimiz 1 Mayıs gününüz kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.
Basın açıklamasının ardından, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve emekçiler Koronavirüs salgını nedeniyle basit bir şekilde geçen 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

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