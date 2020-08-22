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Ayvalık deniz sporlarının da merkezi oluyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.08.2020 10:09 | Son Güncelleme

Ayvalık Belediyesi’nin girişimleriyle Cunda Arka Deniz Koyu’nda yaşama geçirilen, windsurf okulunun ardından ikincisi de Kapri Plajı’nda hizmet vermeye başladı.

Ayvalık Belediyesi’nin girişimleriyle Cunda Arka Deniz Koyu’nda yaşama geçirilen, windsurf okulunun ardından ikincisi de Kapri Plajı’nda hizmet vermeye başladı. Sörf Eğitmeni Hamitcan Ciddi ve çalışmalara katılan öğrencileri ziyaret eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Dışarıdan sadece turizm amaçlı değil, sörf yapmak için de insanlar gelmeye başlayacak, Ayvalık deniz sporlarının da merkezi oluyor.” dedi.
Gençlere olanak sağlandı
Ayvalık’ta sporu çeşitlendirmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Ergin, Ayvalık’ın yetiştirdiği gençlerin belediyeye gelerek bu sporu yapmak için kendilerinden destek istediklerini söyledi. Belediyeye ait Kapri Plajının bu çalışmalar için uygun olduğunu düşünerek okulun açılışına onay verdiklerini ifade eden Başkan Ergin, “Kendilerine böyle bir olanak sağladık. Eğitmenlere çok teşekkür ediyorum. Böyle bir cesaret gösterdiler. Ayvalık Yelken Kulübü başta olmak üzere, bu konuda Ayvalık’ta ciddi anlamda sporcu yetişmiştir. Şu anda gerek sörf gerekse yelken konusunda Türkiye genelinde eğitmenlere bakıldığında Ayvalık’tan yetişmiş çok sayıda eğitmen bulunuyor” ifadelerini kullandı.
Eski günlere dönülecek
Ayvalık’ın, eski günlerine, deniz sporlarına döneceği günlerin çok yakın olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, gençlerin inancını gördükçe umutlarının daha da arttığını söyledi. Cunda Arka Deniz Plajı’nda açılan sörf okulunun çok büyük bir ilgi gördüğünü hatırlatan Başkan Ergin, ”Sayıları ne kadar çok artarsa Ayvalık da kısa sürede bir merkez olacak. Doğal olarak deniz sporlarında bir merkez kimliği kazanmış olacak. Dışarıdan sadece tatil amacının dışında, Ayvalık’a sadece bu sporu yapmak için gelenler de olacak” dedi.
Beş saatte sörf öğreniliyor
Kapri Plajı Windsurf Okulu’nun eğitmeni Hamitcan Ciddi, beş saatlik eğitimin ardından öğrencilerin sahilde ve açık denizde kendi başlarına gezebilecek konuma geldiğini söyledi. Yedi yaşın bu spora başlamak için ideal olduğunun altını çizen Hamitcan Ciddi, “Öğrencilerim sağlıklı olsun, yüzme bilsin, bir hafta içinde beş saatlik bir eğitimin ardından sörf yapmaya başlıyor. Bu sporda yaş sınırı yok. Kendine güvenen ister yedi yaşında, isterse yetmiş yaşında olsun keyifle yapabilecekleri bir spor dalı” diye konuştu.

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