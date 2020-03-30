YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan örnek hizmet

Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan örnek hizmet

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.03.2020 15:52 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizi de etkileyen Koronavirüs salgınına karşı oda üyelerinin iş yerlerine ilaçlama ve dezenfekte çalışması başlatıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizi de etkileyen Koronavirüs salgınına karşı oda üyelerinin iş yerlerine ilaçlama ve dezenfekte çalışması başlatıldı. Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından başlatılan çalışma kapsamında; oda üyelerinin iş yerleri ücretsiz ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.
Yapılan çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca, ilaçlama çalışmaları için bir ilaçlama firması ile anlaştıklarını söyledi.
İlk olarak Perakende Sebze Hali üzerindeki Oda bünyesindeki ofislerin ilaçlamalarının yapıldığını kaydeden Başkan Çakırca, “Nano Gümüş İyon Teknolojisi Dezenfeksiyonu sistemiyle ilaçlama çalışmalarımızın ilk etabını Talatpaşa Caddesi, Barbaros Caddesi, Bedesten Çarşısı, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafların dükkanlarında gerçekleştirdik. Bu yöndeki çalışmalarımız oda üyesi olan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik aralıksız sürdürülecektir. İşyerlerine dezenfekte uygulaması yaptırmak isteyen üyelerimizin şahsen odamıza müracaat etmeleri gerekiyor” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü! Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü!
Tarifesiz tur ve gezilere geçit yokTarifesiz tur ve gezilere geçit yok
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Domaniç’te ev yangını

Domaniç’te ev yangını

Balıkesir Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
05:24
Sabah
06:49
Öğle
13:18
İkindi
16:50
Akşam
19:37
Yatsı
20:57

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Nilay Eczanesi
Merkez
Palabıyık Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Elif Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Eda Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

267 kursta 6 bin 696 kursiyer mezun oldu

267 kursta 6 bin 696 kursiyer mezun oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.