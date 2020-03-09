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Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden “Böbrek” bilgilendirmesi

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.03.2020 15:33 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı’nın her yıl Mart ayının ikinci haftasında böbrek rahatsızlıklarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturabilmek için planladığı Böbrek Haftası etkinlikleri Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de gerçekleştirildi.Bu kapsamda, Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, “Herkes İçin Böbrek Sağlığı” sloganıyla Cumhuriyet Meydanı’nda kurdukları stantta vatandaşları bilgilendirdi.Sağlık ekiplerinin broşür dağıtarak ve vatandaşlarla yüz yüze yaptıkları çalışmalar takdirle karşılandı.Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ekipler kurdukları stantta, böbrek hastalıklarının erken saptanılması halinde çoğunlukla önlenebileceğinin mesajlarını vatandaşlara verirken, Türk Nefroloji Derneği’nin ülkemizde yaptığı bir tarama çalışmasında Türkiye’de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğu saptandığını anlattılar.Stantta görev yapan sağlık ekibi; kronik böbrek hastalığından korunmak için; düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, kilo almama, tuz tüketiminin azaltılması, yeterli sıvı tüketimi, sigara içmemek, ağrı kesici ilaçlardan uzak kaçınmak, kan basıncı ve kan şekerinin düzenli ölçülmesi ve risk grubunda olabileceklerin de düzenli olarak kontrol ettirilmesi gibi konularda vatandaşları bilgilendirdiği öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı’nın her yıl Mart ayının ikinci haftasında böbrek rahatsızlıklarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturabilmek için planladığı Böbrek Haftası etkinlikleri Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, “Herkes İçin Böbrek Sağlığı” sloganıyla Cumhuriyet Meydanı’nda kurdukları stantta vatandaşları bilgilendirdi.
Sağlık ekiplerinin broşür dağıtarak ve vatandaşlarla yüz yüze yaptıkları çalışmalar takdirle karşılandı.
Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ekipler kurdukları stantta, böbrek hastalıklarının erken saptanılması halinde çoğunlukla önlenebileceğinin mesajlarını vatandaşlara verirken, Türk Nefroloji Derneği’nin ülkemizde yaptığı bir tarama çalışmasında Türkiye’de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğu saptandığını anlattılar.
Stantta görev yapan sağlık ekibi; kronik böbrek hastalığından korunmak için; düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, kilo almama, tuz tüketiminin azaltılması, yeterli sıvı tüketimi, sigara içmemek, ağrı kesici ilaçlardan uzak kaçınmak, kan basıncı ve kan şekerinin düzenli ölçülmesi ve risk grubunda olabileceklerin de düzenli olarak kontrol ettirilmesi gibi konularda vatandaşları bilgilendirdiği öğrenildi.

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Deniz Eczanesi
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Erol Eczanesi
Ayvalik
Ardıç Eczanesi
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