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Ayvalık MHP teşkilatına nezaket ziyareti

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.02.2020 16:06 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir dizi temaslarda bulunmak üzere gelen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Cumhur İttifakı’nın diğer üyesi MHP’nin Ayvalık İlçe Başkanlığı’na nezaket ziyaretinde bulundu.AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ve yöneticileriyle birlikte MHP Ayvalık İlçe Başkanlık binasını ziyaret eden Mustafa Canbey’i MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray ve MHP’li yöneticiler bina girişinde büyük bir konukseverlikle karşıladı.İlçe Teşkilatı önünde topluca hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından binaya geçen Mustafa Canbey ve beraberindekilerin gerçekleştirdikleri ziyaret sohbet havasında gerçekleşti.Samimi bir atmosferde geçen toplantıda Mehmet Sıray ve ekibinin göreve gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Cumhur İttifakı’nın Türkiye genelindeki uyumlu çalışmasının Ayvalık’ta da AK Parti ve MHP arasında en güzel örneğinin sergilendiğini belirtti.Ziyarette konuşan MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray da, Ayvalık’ta Cumhur İttifakı’nın son derece uyumlu bir çalışma sergilediğini ve AK Parti ile MHP’nin gerçekleştirdikleri çalışmalar sırasında birbirlerinden haberdar olduğunu vurguladı.Bu uyumlu çalışmaların süreceğinin altını çizen Mehmet Sıray, Ak Partili heyete gerçekleştirdikleri nazik ziyaret için de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Ayvalık MHP teşkilatına nezaket ziyareti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir dizi temaslarda bulunmak üzere gelen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Cumhur İttifakı’nın diğer üyesi MHP’nin Ayvalık İlçe Başkanlığı’na nezaket ziyaretinde bulundu.
AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ve yöneticileriyle birlikte MHP Ayvalık İlçe Başkanlık binasını ziyaret eden Mustafa Canbey’i MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray ve MHP’li yöneticiler bina girişinde büyük bir konukseverlikle karşıladı.
İlçe Teşkilatı önünde topluca hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından binaya geçen Mustafa Canbey ve beraberindekilerin gerçekleştirdikleri ziyaret sohbet havasında gerçekleşti.
Samimi bir atmosferde geçen toplantıda Mehmet Sıray ve ekibinin göreve gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Cumhur İttifakı’nın Türkiye genelindeki uyumlu çalışmasının Ayvalık’ta da AK Parti ve MHP arasında en güzel örneğinin sergilendiğini belirtti.
Ziyarette konuşan MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray da, Ayvalık’ta Cumhur İttifakı’nın son derece uyumlu bir çalışma sergilediğini ve AK Parti ile MHP’nin gerçekleştirdikleri çalışmalar sırasında birbirlerinden haberdar olduğunu vurguladı.
Bu uyumlu çalışmaların süreceğinin altını çizen Mehmet Sıray, Ak Partili heyete gerçekleştirdikleri nazik ziyaret için de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Ayvalık MHP teşkilatına nezaket ziyareti

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Deniz Eczanesi
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Kılıç Eczanesi
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Yaşar Eczanesi
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