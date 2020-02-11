Ayvalık tek yumruk olunca ihale ertelendi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Türkiye’nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanı olarak kabul edilen Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içindeki koylar ve mesire alanlarını günübirlik ihale ile kiraya vermek istemesine karşı çıkan Ayvalıklılar biraz olsun umutlandı.

Bakanlığın, kiralamaya ihalesine karşı çıkan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in öncülüğünde başlatılan kampanyaya ilçede faaliyet gösteren; Ayvalık Tabiat Platformu, Kent Konseyi, siyasi partiler, STK’ların elele vererek, ihaleyi 25 Şubat 2020 tarihine çekilmesini sağlamaları Ayvalık halkını az da olsa mutlu etti. Ancak bakanlığın ihaleyi erteleme kararının yeterli olmadığını düşünen halk, ihalenin tamamen iptal edilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceklerinin mesajlarını verdi.

“İhaleye açılacak alanlar en kısa sürede Ayvalık Belediyesi’nin olacak”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ihalenin 25 Şubat 2020’ye alınması ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ayvalık ta bulunan ve bu İhaleye karşı çıkan bütün STK’larımıza, spor kulüplerimize siyasi partilerimize teşekkür ediyorum. Bizler Ayvalık halkı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ihale yolu ile kiraya vermesine baştan beri karşı çıkıyor itiraz ediyoruz. Bahse konu alanları Tarım ve Orman Bakanlığı Ayvalık Belediyesi’ne tahsis etsin. Biz bunu istiyoruz” dedi.

Ayvalık Belediyesi olarak, ihaleye konu taşınmazların kamu kurumu olan Ayvalık Belediyesi’ne tahsisi için 22.01.2020 tarihli yazı ile davalı kurumdan talepte bulunulmuş ise de bakanlık tarafından bu talebe hiçbir cevap verilmeden ihaleye çıkıldığını kaydeden Başkan Ergin, “Anılan yerlerin ihaleye çıkartılması ve ihale gününün ilan olunması belediyemizin bu talebinin zımnen ret olunduğu anlamına gelmektedir. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis Ve Devri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği kamu idarelerine ait taşınmazların kamu kurumları arasında tahsisi bakımından gözetilmesi gereken öncelik ve kamu yararı göz ardı edilerek, anılan ve hukuki statüsü tartışmalı bu yerlerin ihale olunması da hukuka aykırıdır. Ayvalık Adaları ve Tabiat Parkı Ayvalık’ın zenginliğidir. Bizler bu zenginliği koruyarak geleceğe taşımaya kararlıyız. Buralar bizim olduğu kadar burada yaşayan tüm canlılarındır. Buralar çocuklarımızındır. Buralar geleceğimizdir” ifadelerini kullandı.

“Buralar halkındır”

Bakanlığa yaptıkları müracaatın gözden kaçmış olabileceğini düşündüklerini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bakanlık 25 Şubat 2020 tarihine kadar bahse konu olan yeri Ayvalık Belediyesi’ne tahsis edeceğini düşünüyoruz. Onun içinde gerekli görüşme ve girişimlere hemen başladık. Ayvalık Belediye Başkanı olarak öyle umuyorum ki bahse konu alanlar Ayvalık Belediyesi’ne en kısa sürede tahsisi gerçekleşecek.Bu mücadelemizde bize destek olan tüm sivil toplum örgütlerine,siyasi parti temsilcilerine ve halkımıza teşekkürü borç biliyorum. Hepimiz tek yürek bu işin peşindeyiz, çünkü Ayvalık’ta yaşayanlar biliyor ki; buralar halkındır” diye konuştu.

