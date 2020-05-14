Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Baysal, “Bu pandeminin bir başka kahramanları da Türk Çiftçisidir”

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, Ayvalık ve Gömeç’teki çiftçileri çalıştıkları tarlalarda ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi. Başkan Baysal’ın 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle gerçekleştirdiği ziyaretler, çiftçiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, ilçenin kırsal mahallelerindeki çiftçileri, tarla ve zeytinliklerinde ziyaret ederken; bayan çiftçilere birer karanfil ile eşarp, erkek çiftçilere ise şal armağan ettiği gözlendi.

Kovit 19 salgına karşı maske dağıtımları da yaparak çiftçilerin sorunlarını dinleyen ve notlarını alan Başkan Baysal, gerçekleştirdiği anlamlı ziyaretlerin ardından muhabirimize yaptığı açıklamada, Dünya’yı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Koronavirüs salgının da çiftçinin öneminin bir kez daha öne çıktığını vurgulayarak, bu salgın ile mücadelede en önemli kahramanlardan birinin de Türk Çiftçisi olduğunu savundu.

Türkiye’deki milyonlarca çiftçi gibi, Ayvalık’taki çiftçilerin de alınteri dökerek; gece, gündüz, yağmur, çamur demeden, zor tabiat koşullarına göğüs gererek üretmeye çalıştığını ifade eden Hasan Baysal, tüm bu zorluklara rağmen, tarlasından, bağından, bahçesinden, ahırından, ağılından vazgeçmeyen emektar çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutlamayı da ihmal etmedi.

Tarım danışmanı personelleriyle birlikte çiftçilerin üretim sırasında salgın hastalıktan korunabilmeleri için alınacak önlemler konusunda bilgilendirmelerde bulunan Hasan Baysal, “Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle yaşanan hayati tehlikeye rağmen bıkmadan usanmadan üretmeye devam eden çiftçilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu vesileyle tüm zorluklara rağmen üretmeye devam eden vefakâr çiftçilerimizin her daim yanında olduğumuzu, Ayvalık Ziraat Odası yönetimi olarak, onlar için çok çalışmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Bu duygularla tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum” dedi.

