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Ayvalık’a 650 yeni çöp konteyneri

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.08.2020 18:14 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi’nin kent içinde ihtiyaç duyulan çöp konteyneri ihalesi tamamlandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi’nin kent içinde ihtiyaç duyulan çöp konteyneri ihalesi tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yüzde 70’lik hibesi karşılığında 250 adet üzeri sigara izmarit tablalı, sallanan çöp kovası ile 800 litrelik 600 adet, plastik tekerlekli 200 litrelik 50 adet konteyner satın alındı.
Talatpaşa Caddesi’nden başlanarak çöp konteynerleri ve sallanan kovaların acil ihtiyaçlı mahallelere yerleştirileceğini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Öncelikle temizlik araç filomuzu güçlendirdik. Ayvalık’ta yaşayanların sağlığı ve temiz bir çevre için gereken uygulamaları yaşama geçiriyoruz. Ayvalıklı hemşehrilerimin sağlıklı, mutlu, güven dolu bir çevrede yaşamaları bizim için çok önemli” dedi.
Yeni satın alınan konteynerlerin eskiyen, yıpranan ve onarılması mümkün olmayan konteynerler ile acil olarak değiştirileceğini belirten Başkan Ergin, pandemi sürecinde hijyene iki kat daha özen gösterdiklerini söyledi. Koronavirüs’ün patlak vermesiyle birlikte cadde ve sokakların, makine ile süpürülüp temizlenmesinin sık aralıklarla sürdürüldüğünü hatırlatan Ergin, “Düzenli olarak alınan çöplerin ardından konteynerler yıkanıp dezenfekte ediliyor. Kentimizde yaşayanların ve tatil için gelenlerin hijyen kurallarına sıkı sıkıya bağlı olmalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

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