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Ayvalık’ın simgelerinden palmiyeleri için ’kırmızı’ mücadele

21.02.2021 13:08 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; belediye ekipleri, ilçesinin simgelerinden biri olarak kabul edilen palmiye ağaçlarına zarar veren ve bulaştığı ağacın ölümüne neden olan Kırmızı Palmiye Böceği ile amansız mücadelesini sürdürüyor.Ayvalık’ta feniks tipi palmiye ağaçlarına çok büyük zarar veren bulaştığı ağacın kuruyup ölmesine neden olan kırmızı palmiye böceğine karşı Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin mücadelesi tüm hızla sürüyor.Ayvalık Belediyesi ekipleri; Türkiye’de ilk kez 15 yıl önce ithal edilen palmiye ağaçlarında ortaya çıkan ve o tarihten bu yana Tarım Orman Bakanlığı öncülüğünde yurt genelinde hassasiyetle mücadele edilen Kırmızı Palmiye Böceği ile bu kez topraktan ilaçlama metodunu uyguladı.Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Atatürk Caddesi üzerinde bulunan palmiye ağaçlarının yanı sıra ilçe genelinde cadde ve sokaklardaki palmiyeleri ilaçlayan ekipler, talep eden vatandaşların özel mülkiyetlerindeki ağaçları da söz konusu zararlıdan kurtarabilmek için hummalı çalışmalarda bulunduğu öğrenildi.Ayvalık Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilçe sakinlerinin özel mülkiyetlerinde bulunan feniks tipi palmiye ağaçlarına, 30 gün arayla 200 santilitre imidacloprid etken maddeli insektisit ile mücadele edebilecekleri bildirildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; belediye ekipleri, ilçesinin simgelerinden biri olarak kabul edilen palmiye ağaçlarına zarar veren ve bulaştığı ağacın ölümüne neden olan Kırmızı Palmiye Böceği ile amansız mücadelesini sürdürüyor.
Ayvalık’ta feniks tipi palmiye ağaçlarına çok büyük zarar veren bulaştığı ağacın kuruyup ölmesine neden olan kırmızı palmiye böceğine karşı Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin mücadelesi tüm hızla sürüyor.
Ayvalık Belediyesi ekipleri; Türkiye’de ilk kez 15 yıl önce ithal edilen palmiye ağaçlarında ortaya çıkan ve o tarihten bu yana Tarım Orman Bakanlığı öncülüğünde yurt genelinde hassasiyetle mücadele edilen Kırmızı Palmiye Böceği ile bu kez topraktan ilaçlama metodunu uyguladı.
Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Atatürk Caddesi üzerinde bulunan palmiye ağaçlarının yanı sıra ilçe genelinde cadde ve sokaklardaki palmiyeleri ilaçlayan ekipler, talep eden vatandaşların özel mülkiyetlerindeki ağaçları da söz konusu zararlıdan kurtarabilmek için hummalı çalışmalarda bulunduğu öğrenildi.
Ayvalık Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilçe sakinlerinin özel mülkiyetlerinde bulunan feniks tipi palmiye ağaçlarına, 30 gün arayla 200 santilitre imidacloprid etken maddeli insektisit ile mücadele edebilecekleri bildirildi. Tepe çatısı çökmüş ağaçların kurtulma şansı olmadığından, kesilerek yakılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, özel mülklerde kesim sonrası ağaç atıklarının çevreye atılmaması ve çöp konteynerlerin yanına bırakılmaması istenilirken, ağaç atıklarının çevreye bırakılması halinde 15 bin 203 lira cezai işlem uygulanacağının da altı çizildi.

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