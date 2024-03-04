YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Ayvalıklı “Dev adamlar” zaferi Başkan Ergin ile kutladı

Ayvalıklı “Dev adamlar” zaferi Başkan Ergin ile kutladı

İHA İHA
04.03.2024 08:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalıkgücü Belediyespor basketbol takımlarının oyuncuları sezon boyunca kazanılan zaferleri hep birlikte kutladı.

Ayvalıklı “Dev adamlar” zaferi Başkan Ergin ile kutladı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, takımların entrenörleri; Alper Altıoğlu ve Cavit Sarıbey’in de eşlik ettiği gecede gençler doyasıya eğlenip başarılarını kutlamanın tadını çıkardı.

Sezon sonunda; Ayvalıkgücü Belediyespor U-18 Genç Erkek Basketbol Takımı Balıkesir İl üçüncüsü, U-16 Yıldız Erkek Basketbol Takımı Balıkesir İl dördüncüsü ve U-14 Küçük Erkek Basketbol Takımı da Balıkesir İl üçünlüğü elde etti.

Gecede gençleri tek tek kutlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin konuşmasında, “Antrenörümüz Alper Altıoğlu kulübümüzde 20. yılını doldurdu, gençlerle nice başarılara imza attı ve atmaya devam ediyor, kutluyorum. Gençlerimize ve antrenörlerimize verdikleri emeklerden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Daha nice başarılarda birlikte olmayı diliyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladıHırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı
Afyonkarahisar’da uyuşturucu madde ele geçirildiAfyonkarahisar’da uyuşturucu madde ele geçirildi
Buca Onat Tüneli İzmir ulaşımına derin nefes aldıracakBuca Onat Tüneli İzmir ulaşımına derin nefes aldıracak
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 4 Mart Pazartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:30
Öğle
13:25
İkindi
16:37
Akşam
19:11
Yatsı
20:28

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Pazartesi

Balya eczanesi
Balya
Kurtdereli eczanesi
Savastepe
Ercay eczanesi
Susurluk
Mert eczanesi
Gomec
Aysun eczanesi
Ayvalik
Yeni erol eczanesi
Ayvalik
Bihter eczanesi
Edremit
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.