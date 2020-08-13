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Ayvalıklı ressam Arif Buz’un sergisi ilgi çekti

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.08.2020 16:27 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi önceki akşam ilginç bir sergiye evsahipliği yaptı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi önceki akşam ilginç bir sergiye evsahipliği yaptı. Eğitim almadan kişisel girişimleri ile resim tekniğini öğrenerek kendi tarzını oluşturan Ayvalıklı ressam Arif Buz’un, Romanların renkli yaşamından kesitlerin yer aldığı kişisel sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin adı 9/8 olunca, açılış da canlı müzik eşliğinde 9/8’lik coşkuyla yapıldı.
Müzik eşliğinde gerçekleştirilen açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu’nun yanı sıra çok sayıda sanatsever de katıldı. Sergideki resimler ve açılış konsepti ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.
Ayvalıklı sanatçı Arif Buz’un 9/8’lik resim sergisinin 28 Ağustos tarihine kadar açık kalacağı öğrenildi.

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