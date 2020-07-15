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Ayvalık’ta 15 Temmuz anma programı kapsamında şehitlik ziyareti

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.07.2020 15:56 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Ayvalık Kaymakamlığı tarafından hazırlanan program gereğince saat 12.30’da Ayvalık Şehitlik Kabristanı’nda toplanılarak, Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, şehit mezarları ziyaret edildi.Etkinlikte; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan’ın öncülüğünde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Garnizon Komutanı Piyade Albay Fevzi Koyuncu,Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Ayvalık Kaymakamlığı tarafından hazırlanan program gereğince saat 12.30’da Ayvalık Şehitlik Kabristanı’nda toplanılarak, Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, şehit mezarları ziyaret edildi.
Etkinlikte; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan’ın öncülüğünde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Garnizon Komutanı Piyade Albay Fevzi Koyuncu,Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG. KD. Binbaşı Sadun Özdemir, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve gaziler hazır bulundu.
Etkinlik; Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlikteki kabirlerin başında duaların okunmasıyla sona erdi.

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