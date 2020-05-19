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Ayvalık’ta 19 Mayıs coşkusu balkonlara taştı

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.05.2020 22:45 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saatler 19.19’u gösterdiğinde balkonlara çıkan vatandaşlar coşkulu görüntüler oluşturdu.Ayvalık Belediyesi ses yayın sisteminden saat 19.19’da seslendirilen İstiklal Marşı’nda balkonlarında saygı duruşunda bulunan ilçe sakinleri, İstiklal Marşı’nın hemen ardından yayınlanan Gençlik Marşı sırasında ellerinde Türk Bayrakları ile Gençlik Marşı’na büyük bir coşku ile eşlik ettiler.Ayvalıklıların sokağa çıkma yasağına rağmen evlerinin balkonlarından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamaları marşların yayınlanmasından sonra yerini kendi ses sistemleriyle seslendirdikleri İzmir Marşı ile sona erdi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saatler 19.19’u gösterdiğinde balkonlara çıkan vatandaşlar coşkulu görüntüler oluşturdu.
Ayvalık Belediyesi ses yayın sisteminden saat 19.19’da seslendirilen İstiklal Marşı’nda balkonlarında saygı duruşunda bulunan ilçe sakinleri, İstiklal Marşı’nın hemen ardından yayınlanan Gençlik Marşı sırasında ellerinde Türk Bayrakları ile Gençlik Marşı’na büyük bir coşku ile eşlik ettiler.
Ayvalıklıların sokağa çıkma yasağına rağmen evlerinin balkonlarından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamaları marşların yayınlanmasından sonra yerini kendi ses sistemleriyle seslendirdikleri İzmir Marşı ile sona erdi.

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Balıkesir Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:59
Sabah
05:44
Öğle
13:10
İkindi
17:04
Akşam
20:26
Yatsı
22:03

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Ceyda Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Kılıç Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Aksakal Eczanesi
Bandirma
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