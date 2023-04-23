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Ayvalık’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

23.04.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Ayvalık’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Ayvalık’ta saat 09.00’da ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Mustafa Bulut, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, daire amirleri,siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit aileleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların hazır bulunduğu çelenk sunma töreninin ardından etkinlikler, Hüsnü Uğural Stadyumu’nda sürdü.

Yüzlerce Ayvalıklının katıldığı stadyumdaki etkinlikler; Ayvalık Belediyesi’nin efsanevi bando takımının eşliğinde saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın bir ağızdan okunmasıyla başladı.
Etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, halkın Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen stadyumdaki etkinliklerde; resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesi, resmigeçit ve öğrencilerin gösterimlerinin ardından sona erdi.

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Ayvalık

Balıkesir Namaz Vakitleri 23 Nisan Pazar

İmsak
04:42
Sabah
06:14
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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