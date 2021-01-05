YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Ayvalık’ta 90 minik hemşeriye hoş geldin armağanı

Ayvalık’ta 90 minik hemşeriye hoş geldin armağanı

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.01.2021 12:40 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi tarafından başlatılan "Hoş Geldin Bebek" projesinde, ilçe sınırları içinde yeni doğan bebeklerin ailelerine çeşitli hediyeler ulaştırılmaya devam ediyor.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi tarafından başlatılan "Hoş Geldin Bebek" projesinde, ilçe sınırları içinde yeni doğan bebeklerin ailelerine çeşitli hediyeler ulaştırılmaya devam ediyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bugüne kadar 90 aileye ulaşıldı. Projeyle ailelerin hem ekonomisine destek veriliyor hem temel ihtiyaçları karşılanıyor. Proje kapsamında yapılan ziyaretlerde anne ve bebeğin ilk bakım gereksinimleri armağan ediliyor.
Ateşölçer, bebek yağı, şampuan, pişik kremi, tırnak makası, ıslak mendil, penye battaniye, mama önlüğü 3-6 ay penye alt üst takım, 3 numara bebek bezi 4-9 kilogram, biberon, emzik ve nazar boncuğu ile bilgilendirme kitapçığı gibi hediyelerle ailelerin yükünün azaltılması hedefleniyor. Ayvalık Belediyesi meclis üyesi Tülay Çankaya ve Belediye Başkanı Mesut Ergin’in eşi Canan Ergin ziyaretlere eşlik ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunuyor.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, dünyaya gözlerini açan miniklerin sağlıklı, mutlu, büyümeleri uzun ömürlü ve ülkesine faydalı gençler olmaları dileğinde bulundu. Ergin, "Vatandaşın en özel gününde yanlarında olmaktan çok mutluyuz. Yeni doğum yapan anneleri ziyaret ederek kutlamak, aramıza katılan bebeklere minik hediyelerimizle ’Hoş geldin bebek’ diye sesleniyoruz. Yeni doğan bebeklere ulaşmak ve bu mutlu günlerinde beraber olmak istiyoruz. Allah bebeklerimize sağlık, sıhhat, uzun ömür versin" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
06:53
Sabah
08:23
Öğle
13:19
İkindi
15:44
Akşam
18:05
Yatsı
19:29

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Ahu Eczanesi
Merkez
Nilay Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Cemre Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Acungan Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.