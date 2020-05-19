YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Ayvalık’ta “asfalt” hamlesi

Ayvalık’ta “asfalt” hamlesi

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.05.2020 09:43 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi tarafından el ele başlatılan ana arterler ve dönel kavşakların asfaltlanması çalışmaları başladı.Ayvalık girişinden, ilçe merkezine kadar uzanan Atatürk Caddesi üzerinde başlayan çalışmaları önceki gün gerçekleştirdiği ani ziyaretle yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçeden memnun ayrıldı.Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in taleplerine kayıtsız kalmayarak ilçenin dört bir yanında dokunmadık bölge bırakmayacaklarını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, bu hizmet dokunuşlarının kalıcı olacağını savundu.Beraberinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Sagay, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ile birlikte yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, Ayvalık’ta sokağa çıkma yasaklarını fırsata çevirerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak ilçenin her noktasına hizmet götürmeye çalıştıklarını kaydetti.Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde Asfalt çalışması, Cunda yolunda BASKİ ekiplerinin alt yapı çalışmaları ve TEDAŞ’ın enerji kablolarını yer altına alma çalışmaları koordineli olarak başladığını ifade eden Yücel Yılmaz Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in şanslı olduğu tarafın ise yokluklarla dolu bir belediye ye rağmen Ayvalık Halkını hizmetlerden yoksun bırakmaması olduğuna işaret etti.Öte yandan, Ayvalık AK Parti ilçe Başkanı Hakan Kayaalp ile yardımcısı Murat Ustalı’nın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden ilçeye hizmet getirilmesinde koordinasyon sağlayan bir başka önemli faktör olduğu da savunulan bilgiler arasında

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi tarafından el ele başlatılan ana arterler ve dönel kavşakların asfaltlanması çalışmaları başladı.
Ayvalık girişinden, ilçe merkezine kadar uzanan Atatürk Caddesi üzerinde başlayan çalışmaları önceki gün gerçekleştirdiği ani ziyaretle yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçeden memnun ayrıldı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in taleplerine kayıtsız kalmayarak ilçenin dört bir yanında dokunmadık bölge bırakmayacaklarını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, bu hizmet dokunuşlarının kalıcı olacağını savundu.
Beraberinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Sagay, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ile birlikte yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, Ayvalık’ta sokağa çıkma yasaklarını fırsata çevirerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak ilçenin her noktasına hizmet götürmeye çalıştıklarını kaydetti.
Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde Asfalt çalışması, Cunda yolunda BASKİ ekiplerinin alt yapı çalışmaları ve TEDAŞ’ın enerji kablolarını yer altına alma çalışmaları koordineli olarak başladığını ifade eden Yücel Yılmaz Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in şanslı olduğu tarafın ise yokluklarla dolu bir belediye ye rağmen Ayvalık Halkını hizmetlerden yoksun bırakmaması olduğuna işaret etti.
Öte yandan, Ayvalık AK Parti ilçe Başkanı Hakan Kayaalp ile yardımcısı Murat Ustalı’nın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden ilçeye hizmet getirilmesinde koordinasyon sağlayan bir başka önemli faktör olduğu da savunulan bilgiler arasında

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Sağlık Bakanı Yardımcısı Eldemir ile video konferansla görüştüler

Sağlık Bakanı Yardımcısı Eldemir ile video konferansla görüştüler

Balıkesir Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:59
Sabah
05:44
Öğle
13:10
İkindi
17:04
Akşam
20:26
Yatsı
22:03

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Ceyda Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Kılıç Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Aksakal Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Büyükşehirden Sefa Yavuza vefa

Büyükşehirden Sefa Yavuza vefa

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.