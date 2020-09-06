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Ayvalık’ta Başkan Ergin’den aşure ikramı

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.09.2020 15:39 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Geleneksel “Aşure Günü” Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.Ayvalık Belediyesi ‘Aşure Günü’ nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda bin 500 kişiye aşure dağıttı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Geleneksel “Aşure Günü” Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.
Ayvalık Belediyesi ‘Aşure Günü’ nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda bin 500 kişiye aşure dağıttı. Muharrem Ayı’nın geleneksel töreni olan Aşure Günü’nde meydana kurulan dev kazanlarda vatandaşlara aşure ikram eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yüzlerce yıldır süregelen Aşure Günü geleneğini yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Ergin, Muharrem Ayı’nın ve ‘Aşure Günü’nün önemine vurgu yaparak, kutsal kitaplarda bu günün çok büyük yeri olduğunu hatırlattı. Ergin, “Aşure Günü tüm halkımıza bereket getirsin” dedi.
Sosyal mesafe kurallarına uyarak, sırasını bekleyerek geleneksel lezzetin tadına bakan vatandaşlar Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür etti.

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