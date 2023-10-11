Ayvalık’ta botlarının motoru arızalanan 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında bir grup göçmenin bulunduğu botun Ege Denizi üzerinde sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik hemen harekete geçti.

Bünyesindeki TCSG-28 botunu bölgeye gönderen Sahil Güvenlik, lastik bot içerisindeki 45 göçmeni kurtardı.

Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

45 göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

