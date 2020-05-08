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Ayvalık’ta Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası coşkusu

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.05.2020 10:33 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ’Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’ ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda araç şoförlerine yönelik yapılan anlamlı bir etkinlikle kutlandı.Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle Ayvalık’ta düzenlenen etkinlikte; araç sürücülerine emniyet kemeri koruyucusu, maske ve trafik kurallarına dikkat edilmesini içeren broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte il genelindeki asayişin yanı sıra trafik konusuna da büyük önem vermesiyle bilinen Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar’ın vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla verdiği talimatların ardından emniyet güçleri adeta Ayvalık’a çıkarma yaptı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ile Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki trafik şube müdürleri ve trafik ekiplerinin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis memurlarını bu anlamlı kutlamalarda Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun da yalnız bırakmadı.Koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında “Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda”, “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” ve “Emniyet Kemeri Tak, Hayata Tutun” sloganlarıyla kutlanılan hafta ile ilgili Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki trafik polisleri “Kanka Polis” kostümü giyerek sembolik trafik denetimine katıldılar.Araç sürücülerinin çocuklarına düdük hediye eden trafik polislerinin, miniklerin ailelerinin trafik kurallarına aykırı davrandığı durumlarda çocukların bu düdüğü çalmalarını istemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ’Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’ ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda araç şoförlerine yönelik yapılan anlamlı bir etkinlikle kutlandı.
Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle Ayvalık’ta düzenlenen etkinlikte; araç sürücülerine emniyet kemeri koruyucusu, maske ve trafik kurallarına dikkat edilmesini içeren broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte il genelindeki asayişin yanı sıra trafik konusuna da büyük önem vermesiyle bilinen Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar’ın vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla verdiği talimatların ardından emniyet güçleri adeta Ayvalık’a çıkarma yaptı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ile Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki trafik şube müdürleri ve trafik ekiplerinin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis memurlarını bu anlamlı kutlamalarda Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun da yalnız bırakmadı.
Koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında “Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda”, “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” ve “Emniyet Kemeri Tak, Hayata Tutun” sloganlarıyla kutlanılan hafta ile ilgili Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki trafik polisleri “Kanka Polis” kostümü giyerek sembolik trafik denetimine katıldılar.
Araç sürücülerinin çocuklarına düdük hediye eden trafik polislerinin, miniklerin ailelerinin trafik kurallarına aykırı davrandığı durumlarda çocukların bu düdüğü çalmalarını istemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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