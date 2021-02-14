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Ayvalık’ta köy okullarında dezenfeksiyon

14.02.2021 20:48 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarını kesintisiz bir şekilde yürüten Ayvalık Belediyesi, eğitim dönemi öncesinde kırsal alandaki okullarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.Çalışmaların ardından okullar hijyenik ve güvenli hale getirildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarını kesintisiz bir şekilde yürüten Ayvalık Belediyesi, eğitim dönemi öncesinde kırsal alandaki okullarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Çalışmaların ardından okullar hijyenik ve güvenli hale getirildi. Uygulamanın Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bundan böyle her hafta cumartesi günleri aksatılmadan sürdürüleceği öğrenilirken, dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında kırsal alandaki tüm devlet okullarına ulaşıldı. Eğitim yuvaları bahçeden sınıflara, koridorlardan tuvaletlere kadar, dip bucak dezenfekte edildi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin öğrencilerin, daha hijyenik ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmeleri için kırsal alandaki okullarda dezenfeksiyon çalışmaları yaptıklarını söyledi.
Başkan Ergin, “Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize, sağlık ve başarı dolu bir dönem geçirmelerini diliyorum. Tüm olanaklarımızla çocuklarımızın yanında olmaya, onların huzuru ve mutluluğu için çalışıyoruz. Yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle öğrencilerimiz ile velilerinin yaşadığı koronavirüs endişesini, okullarımızı dezenfekte ederek bir ölçü de olsa gidermek istedik. Halk sağlığını korumaya yönelik dezenfeksiyon çalışmaları bugüne kadar nasıl yürütüldüyse bundan sonra da çocuklar için düzenli olarak sürdürülecek” dedi.

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