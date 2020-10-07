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Ayvalık’ta Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu yüz yüze eğitime hazır

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.10.2020 09:48 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından açıklama yaparak tüm ilkokulların 12 Ekim’de açılacağını duyurmasının ve önümüzdeki haftadan itibaren okullarda yüz yüze eğitimin kapsamının 2, 3, 4’üncü sınıflar 8’inci ile 12’nci sınıfları da kapsayacak şekilde genişletileceğini açıklamasının ardından Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu idaresi eğitime hazır olduklarını açıkladı.Yurt genelinde olduğu gibi Ayvalık’ta da pandemi sürecinde okulların aylarca kapalı kaldığını ve öğrenciler okullarına kavuşamamış olduğunu hatırlatan Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Mustafa Kurtuluş, bu süreçte hiç boş durmadıklarını, idare olarak okulu yeni döneme aylardan bu yana süren çalışmayla hazırlandıklarını vurguladı.Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun “Temiz Okul Belgesi” için kabul edildiğini belirten Müdür Kurtuluş, okulun yeni dönemde hijyenik bir ortamda öğrencilerini beklediğini aktardı.Mustafa Kurtuluş yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizi çok özledik.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından açıklama yaparak tüm ilkokulların 12 Ekim’de açılacağını duyurmasının ve önümüzdeki haftadan itibaren okullarda yüz yüze eğitimin kapsamının 2, 3, 4’üncü sınıflar 8’inci ile 12’nci sınıfları da kapsayacak şekilde genişletileceğini açıklamasının ardından Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu idaresi eğitime hazır olduklarını açıkladı.
Yurt genelinde olduğu gibi Ayvalık’ta da pandemi sürecinde okulların aylarca kapalı kaldığını ve öğrenciler okullarına kavuşamamış olduğunu hatırlatan Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Mustafa Kurtuluş, bu süreçte hiç boş durmadıklarını, idare olarak okulu yeni döneme aylardan bu yana süren çalışmayla hazırlandıklarını vurguladı.
Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun “Temiz Okul Belgesi” için kabul edildiğini belirten Müdür Kurtuluş, okulun yeni dönemde hijyenik bir ortamda öğrencilerini beklediğini aktardı.
Mustafa Kurtuluş yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizi çok özledik. Hazırlıklarımızı tamamladık. Öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığı bizim için öncelikli ve birincil koşuldur. Bu yüzden de, ‘Temiz Okul’ için her türlü çalışmamızı yaptık. Bu süreçte bizlere destek veren tüm personelime yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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