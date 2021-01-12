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Ayvalık’ta Memur-Sen gazeteciler gününü unutmadı

12.01.2021 11:14 | Son Güncelleme:
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Ayvalık’ta Memur-Sen gazeteciler gününü unutmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Memur Sen-Eğitim Bir Sen Şubeleri Başkanı Mustafa Kurtuluş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.10 Ocak gününün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar gününe rastlaması nedeniyle haftanın ilk gününde ulusal ve yerel basının temsilciliğini yürüten Suat Salgın’a yönelik nazik bir ziyaret gerçekleşen Mustafa Kurtuluş, beraberinde getirdiği sendikaya ait hediye çantasını da Salgın’a verdi.Gazetecilik mesleğinin meşakkatli bir iş olduğunu ve gazetecilerin gece-gündüz sahada olup toplumu yaşanılan olaylarla ilgili doğru bilgilerle haberdar ettiklerini kaydeden Başkan Kurtuluş, Suat Salgın nezdinde tüm gazetecilerin bu özel gününü kutladı.Memur Sen-Eğitim Bir Sen Şubeleri Başkanı Mustafa Kurtuluş’un gerçekleştirdiği anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Salgın da, toplumda memurların hakları ve daha yaşanılabilir koşullara kavuşabilmesi için mücadele eden Memur Sen ve bünyesindeki Eğitim Bir Sen yönetici üyelerine Mustafa Kurtuluş’un aracılığıyla teşekkür etti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Memur Sen-Eğitim Bir Sen Şubeleri Başkanı Mustafa Kurtuluş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
10 Ocak gününün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar gününe rastlaması nedeniyle haftanın ilk gününde ulusal ve yerel basının temsilciliğini yürüten Suat Salgın’a yönelik nazik bir ziyaret gerçekleşen Mustafa Kurtuluş, beraberinde getirdiği sendikaya ait hediye çantasını da Salgın’a verdi.
Gazetecilik mesleğinin meşakkatli bir iş olduğunu ve gazetecilerin gece-gündüz sahada olup toplumu yaşanılan olaylarla ilgili doğru bilgilerle haberdar ettiklerini kaydeden Başkan Kurtuluş, Suat Salgın nezdinde tüm gazetecilerin bu özel gününü kutladı.
Memur Sen-Eğitim Bir Sen Şubeleri Başkanı Mustafa Kurtuluş’un gerçekleştirdiği anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Salgın da, toplumda memurların hakları ve daha yaşanılabilir koşullara kavuşabilmesi için mücadele eden Memur Sen ve bünyesindeki Eğitim Bir Sen yönetici üyelerine Mustafa Kurtuluş’un aracılığıyla teşekkür etti.

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Öğle
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İkindi
15:50
Akşam
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Yatsı
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Balıkesir Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Eraslan Eczanesi
Merkez
Gökben Eczanesi
Merkez
Kepsutlu Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
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Yaşar Eczanesi
Ayvalik
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