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Ayvalık’ta metruk okul binasında çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.12.2020 13:40 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, atıl durumda bulunan bir okulda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ın kırsal mahallelerinden Üçkabağaç da, uzun yıllardır kaderine terk edilmiş durumda olan Üçkabağaaç İlkokulu’nun içinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafında yakılan bir ateş sonucunda yangın çıktı.Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine kısa sürede gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, atıl durumda bulunan bir okulda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ın kırsal mahallelerinden Üçkabağaç da, uzun yıllardır kaderine terk edilmiş durumda olan Üçkabağaaç İlkokulu’nun içinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafında yakılan bir ateş sonucunda yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine kısa sürede gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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