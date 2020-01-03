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  4. Ayvalık’ta muhtemel afet ve acil durum toplanma bölgelerine revizyon

Ayvalık’ta muhtemel afet ve acil durum toplanma bölgelerine revizyon

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.01.2020 21:45 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; olası afet ve acil durumlarda vatandaşların toplanacağı bölgeler Belediye Başkanı Mesut Ergin’in öncülüğünde gerçekleşen çalışmaların ardından yeniden gözden geçirilerek revize edildi.Buna göre; ilçenin merkez mahallelerindeki 56 toplanma alanı ile kırsal mahallelerdeki 17 nokta gözden geçirilerek güncellendi.İlgili yasanın hayata geçirilmesinin ardından daha önce tespit edilen afet toplanma alanları olmayan Mithatpaşa, Mutluköy, Sahilkent ve Sefa Çamlık Mahallelerinin yanı sıra bazı mahallelerde de toplanma bölgelerinin yerleşik nüfusa hitap etmemesi üzerine harekete geçen Ayvalık Belediyesi ile Ayvalık Kent Konseyi’nin koordineli işbirliğiyle yeni alanlar belirlenerek hayata geçirildi.Yapılan çalışmalar ardından Ayvalık genelinde tespit edilen 56’sı merkez mahallelerde, 17’si kırsal mahallelerde olmak üzere afet ve acil durum toplanma alanlarının sayısı 73’e yükseltildi.Belediye Başkanı Ergin, “Hazır olduğumuz kadar, halkımızı bilinçlendirmek ve çözüme katılımını sağlamak da bizim görevimiz “Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Mesut Ergin, olası afetlerle olağanüstü durumlar karşısında hazırlıklı olmak gerektiğine işaret ederek, “Afetleri düşünmek ve gündem yapmak aslında can sıkıcı bir konu gibi görünse de her daim hazırlıklı olmalıyız.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; olası afet ve acil durumlarda vatandaşların toplanacağı bölgeler Belediye Başkanı Mesut Ergin’in öncülüğünde gerçekleşen çalışmaların ardından yeniden gözden geçirilerek revize edildi.
Buna göre; ilçenin merkez mahallelerindeki 56 toplanma alanı ile kırsal mahallelerdeki 17 nokta gözden geçirilerek güncellendi.
İlgili yasanın hayata geçirilmesinin ardından daha önce tespit edilen afet toplanma alanları olmayan Mithatpaşa, Mutluköy, Sahilkent ve Sefa Çamlık Mahallelerinin yanı sıra bazı mahallelerde de toplanma bölgelerinin yerleşik nüfusa hitap etmemesi üzerine harekete geçen Ayvalık Belediyesi ile Ayvalık Kent Konseyi’nin koordineli işbirliğiyle yeni alanlar belirlenerek hayata geçirildi.
Yapılan çalışmalar ardından Ayvalık genelinde tespit edilen 56’sı merkez mahallelerde, 17’si kırsal mahallelerde olmak üzere afet ve acil durum toplanma alanlarının sayısı 73’e yükseltildi.
Belediye Başkanı Ergin, “Hazır olduğumuz kadar, halkımızı bilinçlendirmek ve çözüme katılımını sağlamak da bizim görevimiz “
Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Mesut Ergin, olası afetlerle olağanüstü durumlar karşısında hazırlıklı olmak gerektiğine işaret ederek, “Afetleri düşünmek ve gündem yapmak aslında can sıkıcı bir konu gibi görünse de her daim hazırlıklı olmalıyız. Bu konu gündemde her zaman yerini korumalı ve bu durumlara karşı gerekli hazırlıkları tamamlamalıyız. Afet durumunun yaşanmaması en büyük temennimiz ama belediye olarak her duruma her olasılığa hazırlıklı olmalıyız. Konuyla ilgili iş, eylem ve stratejik planlarımızı tamamlıyoruz. Belediye olarak biz böyle bir duruma hazır olduğumuz kadar, halkımızı bilinçlendirmek ve çözüme katılımını sağlamak da bizim görevimiz olmalıdır” dedi.
“Toplanma alanları 500 bin vatandaşa hizmet verecek şekilde planlandı”
Ayvalık’ın yerleşik nüfusu ve yaz sezonunda artan nüfusunun da dikkate alınarak çalışmaların yapıldığını kaydeden Başkan Ergin, “Bu kapsamda, 410 bin 600 metrekarelik alan tespit edildi. Kişi başına düşen alanlar ortalama 5,79 metrekare olarak hesaplanırken, yaz nüfusunda zorunlu hallerde 500 bin vatandaşa hizmet edecek şekilde planladık” diye konuştu.
Toplanma yerleri E-Devlet’te
Öte yandan; acil durumlar sırasında toplanma alanlarına vatandaşların Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün yanı sıra tek tıkla E-Devlet üzerinden de ulaşabilecekleri, bulunduğu mahalle ve bölgeyi seçerek kendilerine en yakın toplanma alanını görebilecekleri de gelen bilgiler arasında

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Yaşar Eczanesi
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