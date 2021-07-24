Ayvalık’ta nostaljik motor yolculuğuna yoğun ilgi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yolcu motorları, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Ayvalık'ın dünyaca ünlü turizm merkezi Cunda Adası ile ilçe merkezi arasında 20 dakikalık mesafede deniz ulaşımını sağlayan yolcu motorları nostaljik turlarına başladı. Her yıl mayıs ayının sonunda başlayıp, eylül sonuna kadar seferlerini sürdüren yolcu motorları özellikle bayram tatilinde sıkça tercih edildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçeyi Cunda’ya kara yoluyla bağlayan köprü inşa edilmeden önce de gezi motorları seferlerinin olduğunu söyledi.

Geçen yıl bu teknelerin bazı yasal sıkıntılarının olduğunu ve bunları çözdüklerini anlatan Ergin, "Bu teknelerimiz Ayvalık merkez ile Cunda Adası arasında ulaşım konusunda tatilcilerimiz için bir tercih nedeni olabilir. Ben de tekneleri tercih etmelerinden yanayım. Adaya araçlarıyla gidip orada trafik sıkıntısı yaşayacaklarına bu tercih hakkını da değerlendirebilirler. Bu teknelerimiz yıllardır Ayvalık’ımızın nostaljik turizm zenginliklerinden biridir." diye konuştu.

Cunda Motorları Derneği Başkanı Selahattin Bacan ise dedelerinden babalarına, babalarından da kendilerine geçen bir mesleği sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu turlar aşağı yukarı 70 yıldan bu yana gerçekleştiriliyor. Daha önce eski ve daha küçük, hatta yelkenli teknelerimiz vardı. Şimdi daha konforlu ve keyifli hale getiren yeni teknelerle bu turları yapmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Gezi motorunda 4 yıldır görev yapan Hazar Bayram, son günlerde ilginin arttığını, özellikle Kurban Bayramı'nın çok yoğun geçtiğini aktardı.

Yolculardan Ali Şentürk de deniz havası almak ve Cunda ile Ayvalık’ın denizden müthiş manzarasını görebilmek amacıyla bu yolculuğu tercih ettiğini dile getirdi.

