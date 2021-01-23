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Ayvalık’ta sivrisinek larvalarıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor

23.01.2021 13:34 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; geçtiğimiz yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi arasında yapılan protokolünün ardından Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz mevsiminin en büyük sorunu sivrisinek başta olmak üzere tüm uçkun ve haşerelerle mücadeleye aralıksız sürdürüyor.İlaçlama işlerinin kendi sorumluluklarına geçtiğini hatırlatan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; "Geçmiş dönemlerde ilaçlamaların aksatılması nedeniyle kentimizde başta uçkun olmak üzere haşere, sinek ve böcek sayıları ciddi bir artış göstererek, toplum halk sağlığını tehdit eder hale gelmiştir.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; geçtiğimiz yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi arasında yapılan protokolünün ardından Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz mevsiminin en büyük sorunu sivrisinek başta olmak üzere tüm uçkun ve haşerelerle mücadeleye aralıksız sürdürüyor.
İlaçlama işlerinin kendi sorumluluklarına geçtiğini hatırlatan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; "Geçmiş dönemlerde ilaçlamaların aksatılması nedeniyle kentimizde başta uçkun olmak üzere haşere, sinek ve böcek sayıları ciddi bir artış göstererek, toplum halk sağlığını tehdit eder hale gelmiştir. Geçtiğimiz yaz aylarında adeta bir seferberlik başlatarak 7 ekiple, 24 saat bu hizmeti yaptık. Turizmimize engel olmayacak şekilde, çözüm ürettik. Ancak, sivrisinekle mücadelenin kış aylarında yapılması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden de olması gerektiği gibi Aralık ayında larvayla mücadeleye başladık. Yılın 12 ayı mevsimine uygun şekilde, kesintisiz olarak bu hizmetimize devam edeceğiz. Ayvalık için mesai saati gözetmeksizin çalışan tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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