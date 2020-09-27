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Ayvalık’ta Tarihi Kadı Camii restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.09.2020 09:55 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, restorasyon çalışmalarına belediye olarak teknik destek vererek katıldıkları ‘Altınova Kadı Camii Koruma ve Çevre Düzenlemesi’ projesinde sona yaklaşıldığını söyledi.Restorasyon ile ilgili projeye çok geniş bir katılımla maddi katkı sağlandığını hatırlatan Başkan Ergin, çalışmaların Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle takip edildiğini vurguladı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, restorasyon çalışmalarına belediye olarak teknik destek vererek katıldıkları ‘Altınova Kadı Camii Koruma ve Çevre Düzenlemesi’ projesinde sona yaklaşıldığını söyledi.
Restorasyon ile ilgili projeye çok geniş bir katılımla maddi katkı sağlandığını hatırlatan Başkan Ergin, çalışmaların Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle takip edildiğini vurguladı. Restorasyon çalışmalarında son durumu yerinde görmek amacıyla Kadi Camii’nde incelemelerde bulunan Başkan Ergin, caminin değerli bir mimari eser olarak gelecek kuşaklara emanet edileceğini ifade etti.
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan öncülüğünde, Güney Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle caminin yeniden ayağa kaldırıldığını belirten Başkan Ergin, “Geçmiş yıllarda cami minaresinden geniş çapta çatlakların olduğu belirlenmiş ve belirlenen çatlakların fotoğrafları çekilerek gerekli girişimlerde bulunulmuştu. Restorasyon, restitüsyon projelerinin kuruldan onay almasının ardından çalışmalara zaman kaybedilmeden başlanmıştı” dedi.

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