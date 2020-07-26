Ayvalık'ta turizmciler bayram rezervasyonlarından memnun

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Pandemi tedbirlerini başarıyla uygulayan Ayvalık'ta turizmciler, Kurban Bayramı öncesi gelen rezervasyonlardan memnun. Başta Cunda Adası olmak üzere 22 adaya sahip Ayvalık, bünyesinde, Türkiye'nin en temiz 10 plajından biri seçilen, 17 kilometre uzunluğundaki Sarımsaklı Plajı'nı barındırıyor. Kendisine özgü tarihi ve gastronomisi bulunan kent, sadece yaz aylarında değil bahar ve kış aylarında da misafirlerini ağırlıyor. Yaz aylarında, ikinci konutları ve konaklama tesisleriyle çoğunlukla İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Eskişehir'den konuklarını ağırlayan tesislerin sahipleri ve çalışanları, Kurban Bayramı'nda iyi bir turizm dönemi geçirmeyi umut ederek yüzde 80-90 doluluk bekliyor. Ayvalık Turizmciler Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, AA muhabirine, sezonu 1 Temmuz'dan itibaren açtıklarını ve taleplerin gün geçtikçe arttığını söyledi. Özgültekin, yüzde 60-65 doluluk oranı yakaladıklarını ifade ederek, "Bayramda yüzde 80-90 bir doluluk bekliyoruz. Bu dönemde iyi bir doluluk bekliyoruz. Ağustos ayında da yüzde 60 ila yüzde 80 arasında bir doluluk umuyoruz." dedi.

Kovid-19 salgın sürecini iyi geçirdiklerini vurgulayan Özgültekin, "Hem vatandaşlarımız hem de işletmelerimiz önlemlerini gayet iyi aldılar. Maske takma oranı çok yükseldi. Bu süreci bu şekilde atlatmamız da bizim için tabi hastalıksız ve herhangi bir şikayet olmadan da devam ediyor. Bayram rezervasyonlarımız gün geçtikçe artıyor. Rezervasyonlar pandemi nedeniyle, genelde önceden değil de son dakika yapılıyor ve devam ediyor. Artık, kalan bölümlerde, genellikle kapıdan gelen müşterilerimizle boşluk olan bölümleri dolduracağız ama süreç ve rezervasyonlar beklediğimizin üzerinde iyi gidiyor." diye konuştu. - "Bize gelen konuklar, sadece tarihe, denize doğaya gelmiyor" Ayvalık Otelciler Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak da Ayvalık'ın doğası ve konumu itibarıyla salgın sürecinden fazla etkilenmediğini dile getirdi. Ayvalık'taki turizmcilerin, oldukça bilinçli hareket ettiğini vurgulayan Çolak, işletmecilerin Kovid-19 ile ilgili yasaların gerektirdiği tüm önlemleri aldığını hatırlattı.